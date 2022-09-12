Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Magnum Maserati çekiliş sonuçları ve isim listesi sorgula!

3. Bu kampanyaya katılmak için hangi ürünlerden satın almalıyım?

Kampanyaya katılmak için promosyonlu Magnum (Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Ruby, Caramel Gold, Duet Kırmızı Meyveler, Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie, Mini Ruby-Beyaz, Mini Classic-Beyaz, Mini Cookie-Badem, Mini Caremel Gold&Badem, Mini Duet Kırmızı Meyveler & Badem) ürünlerinden satın almalısınız.

4. Kampanyaya nasıl katılabilirim?

Kampanyaya dahil Magnum ürünlerinin çubuklarının üzerinde bulunan özgün katılım şifresini, ad, soyad ve adresinizi kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile göndererek, www.magnum.com.tr (ücretsiz) web sitesindeki, www.algidailekazan.com (ücretsiz) web sitesindeki, Magnum iPhone, Magnum Android, Algida İle Kazan iPhone, Algida İle Kazan Android uygulamalarındaki ilgili alana GSM No, Ad, Soyad, Adres ve katılım şifresi bilgilerini girerek kampanyaya katılabilirsiniz.

Kampanyaya gönderilen Magnum Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Ruby, Caramel Gold, Duet Kırmızı Meyveler ürünlerinin şifreleri için 2 çekiliş hakkı; Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie, Mini Ruby-Beyaz, Mini Classic-Beyaz, Mini Cookie-Badem, Mini Caremel Gold&Badem, Mini Duet Kırmızı Meyveler & Badem ürünlerinin şifreleri için 1 çekiliş hakkı verilecektir. Aynı şifre ile tekrar katılımlar kabul edilmez. Kampanyaya katılımda bir sınırlandırma yoktur, kampanya süresince kampanyaya dahil yeni bir Magnum satın alarak yeni bir şifre ile birden fazla kez katılım yapabilir, birden fazla çekiliş hakkı kazanabilirsiniz.

Bu kampanyaya Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş, U2 Tanıtım ve Promosyon Hiz. Tic. Ltd. Şti., Narkoz İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., ile 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış olsalar dahi kazanmaları halinde ikramiyeleri verilmez.