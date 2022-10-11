Magnum Maserati çekiliş sonuçları başvurunun son günü dolasıyla araştırılıyor. Asil talihliler için başvuru en geç 30.10.2022; yedek talihliler için ise, en geç başvuru 14.11.2022 tarihine kadar sürecek. Çubuklardaki şifreyi gönderenler yapılacak olan çekiliş sonucunda isim listesinden kendi isimlerinin çıkıp çıkmadığını kontrol edecek. Peki Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum Maserati çekiliş sonuçları ve isim isim sorgula ekranı
Çekiliş, 12.10.2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.
Asil talihliler, başvuru için en geç 30.10.2022; yedek talihliler ise, en geç 14.11.2022 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır.
Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 1 kişi Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model Otomobil (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.984.240,50 TL) ikramiyesi kazanacaktır. Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir.
Kampanyaya gönderilen Magnum Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Ruby, Caramel Gold, Duet Kırmızı Meyveler ürünlerinin şifreleri için 2 çekiliş hakkı;
Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie, Mini Ruby-Beyaz, Mini Classic-Beyaz, Mini Cookie-Badem, Mini Caremel Gold&Badem, Mini Duet Kırmızı Meyveler & Badem ürünlerinin şifreleri için 1 çekiliş hakkı sahibi olacak.
1 Nisan'da başlayan katılım süreci 30 Eylül'de sona eriyor. Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelindeki satış noktalarından promosyonlu Magnum ürünlerinden satın aldıklarında, ürün içindeki çubukların üzerinde bulunan katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile gönderenler veya www.magnum.com.tr (ücretsiz) web sitesindeki, www.algidailekazan.com (ücretsiz) web sitesindeki, Magnum iPhone, Magnum Android, Algida İle Kazan iPhone, Algida İle Kazan Android uygulamalarındaki ilgili alana gsm no, ad, soyad, adres ve katılım şifresi bilgilerini girenler kampanyaya katılmaya hak kazanacaklardır.
Gönderilen kısa mesaj, www.magnum.com.tr ve www.algidailekazan.com web siteleri, Magnum ve AlgidaİleKazan uygulaması katılımlarından aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenerek, ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir.