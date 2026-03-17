Mahalle mahalle gezip borç kapatıyorlar: Asım’ın nesli

Mehmet Akif Ersoy'un ideal gençliği olarak tarif ettiği "Asım'ın nesli", Ramazan ayında örnek davranışla dikkat çekti. Türkiye'nin pek çok kentinde organize olan gençler, mahalle mahalle gezerek, bakkalların defterlerindeki borçları kapatıyorlar.

600 BİN TL'LİK BORCU KAPATTILAR

Siirt'te İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın gençlik merkezine bağlı gençler tarafından yürütülen çalışma kapsamında kent merkezinde belirlenen 170 dar gelirli ailenin bakkal, fırın ve mağazalara olan yaklaşık 600 bin liralık borcu ödendi. Siirt Gençlik Birimi Başkanı Muhammed Selim Özmazı, Ramazan boyunca Osmanlı'dan kalan zimem defteri geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını belirterek amaçlarının yalnızca borç kapatmak değil, toplumda kardeşlik bilincini güçlendirmek olduğunu söyledi. Mağaza sahibi Fatih Tekin de uygulamanın hem maddi hem manevi açıdan çok anlamlı olduğunu ifade etti.

HARÇLIKLARINI BİRLEŞTİRDİLER

Benzer bir dayanışma örneği ise Malatya'nın Arguvan ilçesinde yaşandı. Arguvan Şehit Tuncay Göksu Anadolu Lisesi öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında kendi aralarında topladıkları parayla bir mahalle bakkalının veresiye defterindeki borçları kapattı. Gezi Kulübü öğretmeni Ali Turgut öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmayı okul müdürü Ali Ünverdi de takdir ederek öğrencileri tebrik etti.

Diğer taraftan Adana, Kocaeli'de de benzer organizasyonlarla biraya gelen gençler, defterleri satın alarak, vatandaşların borçlarını sıfırladı.