Mahalle muhtarı ve ihtiyar heyetinden ilginç çözüm… Stadyum değil mezarlık

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Pınarlı mahallesinde bulunan mezarlık için Pınarlı Mahallesi halkı tarafından Türkiye'de ilk olabilecek ilginç bir yöntem düşünüldü. Mezarlıklara gelen vatandaşların rahat bir şekilde dualarını okuyabilmesi, defin işlemlerini yapabilmesi için ihtiyar heyetiyle birlikte alınan kararla mezarlığın üst kısımdaki yola beton dökülerek üzerine stadyumlarda ve kapalı spor salonlarında ki tribün koltukları yerleştirildi. İnternet üzerinden satın alınan tribün koltuklarının çoğunluğunun bordo ve mavi olması sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Paylaşılan görüntülerde vatandaşların çoğunluğu mezarlığa 'tribün' benzetmesi yaparken, mahalle halkı eksik kalan koltuklar için Trabzonspor Kulübü'nden yardım istedi.

Pınarlı Mahalle Muhtarı Davut İşçi, yaptıkları hizmete sosyal medyada yapılan yorumlarda yer alan 'tribün' benzetmesine karşı olduklarını belirterek, "Cenaze merasimlerinde ve mezarlıklara bayram ziyaretlerinde gelen vatandaşların rahat oturabilmesi için mahalle halkımız ve ihtiyar heyetimizle görüşerek böyle bir güzellik yapmaya çalıştık. Vatandaşlarımızın desteğiyle internet üzerinden sipariş edip, özellikle İstanbul'dan gönderilen koltukları buraya yerleştirmeye çalıştık. Trabzonspor bizim sevdamız her zaman gönlümüzdedir. Eksik koltuklarımızın tamamlanması için Trabzonspor'dan da destek bekliyoruz. İnşallah Ertuğrul Doğan başkanımızın bu konuda bize destek olacağına inanıyorum. Sosyal medyada 'tribün' denildi ama ona karşıyız. Kesinlikle tribün diye bir şey yok. Vatandaşların rahat bir şekilde oturabilmesi için biz bunları yaptık" dedi.

KOLTUKLARIN RENGİ BORDO-MAVİ OLUNCA BÜYÜK İLGİ ÇEKTİ

Pınarlı Mahallesi Merkez Cami İmam Hatibi Mustafa Kum ise vatandaşların buraya geldiğinde rahatça duaları okuyabilmesi için koltukları düşündüklerini dile getirerek, "Bu fikir muhtarımız, ihtiyar heyeti ve vatandaşlarımız ile karar verilerek yapıldı. Vatandaşlarımız mezar ziyaretine geldiği zaman daha güzel bir şekilde oturarak hem defin esnasında olsun hem de bayram günleri olsun duaları etmeleri için güzel bir oldu. Koltukların rengi Trabzonspor olunca o da büyük ilgi çekti. Bu anlamlı hizmet için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizim amacımız buraya mezarlığa gelen vatandaşlarımız dualarını ve Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde rahatça okumalarıdır. Tribün diye bir algı oluşturmanın herhangi anlamı yok. Yaklaşık 30 adet daha koltuğa ihtiyacımız var. İnşallah Trabzonspor başkanımız da bordo-mavi koltuklar ile destek olursa burayı tamamlamış oluruz. Vatandaşlardan da çok güzel tepkiler aldık. Hem maddi hem de manevi destekleri olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.