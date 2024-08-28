Mahalle sansar avında

Eskişehir'deki Emek Mahallesi'nde görülen sansarlar vatandaşları tedirgin ediyor. Mahalle sakinleri her geçen gün sayısı artan sansarları yakalamak için evlerinin bahçelerine kapan kurarak yakalamaya çalışıyor. Mahalleli tarafından farklı zamanlarda yakalanan 2 sansar Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tedavi ve bakımları yapılacak olan sansarların daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. Mahalle sakinlerinin sansar avı devam ediyor. Geceleri yiyecek koyulan kapanlar sayesinde mahalleli sayılarının daha fazla artmasını önlemeye çalışıyor. Yakalanan sansarlar ise kapanlar içinde mahallenin ilgi odağı oluyor.Su ve yiyecek verilen sansarlar teslim edilene kadar bakılıyor. Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl, "Bu 2'nci sansarımız oldu. Yine aynı şekilde kapanla yakalandı. Kapan içerisine yiyecek koyuyoruz, oraya giriyor ve kapısı kapandığı andan itibaren yakalanmış oluyor. Bu geçen yakaladığımızdan biraz daha küçük. Diğerini Doğam Yaşam Merkezi'ne bıraktık. Orada belli bir süre daha beslenecek, büyüyecek, gelişecek. Daha sonrasında doğal yaşam alanına bırakılacak. Bunu da yine aynı şekilde bugün teslim edeceğiz" dedi. İHA