Haberler Yaşam Haberleri Mahalleler toplanmayan çöp ve molozlardan geçilmiyor
Giriş Tarihi: 8.8.2025 12:09 Son Güncelleme: 8.8.2025 12:12

Mahalleler toplanmayan çöp ve molozlardan geçilmiyor

Adana'nın Seyhan ilçesinde özellikle Pınar ve diğer mahallerde alınmayan çöp ve molozlar nedeniyle vatandaşlar isyan ediyor. Pınar Mahallesi muhtarı Saniye Çelik, “Mahallemiz pislik içerisinde Belediye görevini tam olarak yapmıyor. Belediye asli görevini yapamayacaksa o koltukta oturanlar kalksın” diyerek tepkisini dile getirdi.

Kentin özellikle Seyhan ilçesine bağlı Pınar, Mithatpaşa, Sümer, Dağlıoğlu ve birçok mahallesinde çöp konteynerleri dolup taşarken etrafa atılan molozlar ise belediye tarafından toplanmıyor. Vatandaşlar, "Sadece bizim mahallemizde değil diğer mahallerde bu görüntüler mevcut. Özellikle belediye molozları almıyor. Yetkililer o koltuktan kalkıp mahalleleri gezsin, vatandaşın sorunu dinlesin. Koltukta oturmakla olmuyor bu işler" dediler.

Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik ise, mahallesindeki çöplerin artık dağ gibi biriktiğini, Seyhan Belediyesi'nin çöplerin altında kaldığını kaydetti. Muhtar Çelik, "Belediye bu işi yapamıyor. Mahallede çöp ve moloz almamak nedir. Bu senin asli görevin. Mahallemiz pislik içinde. Yetkililer gelip bir görsün. Bu pislik yüzünden çocuklarımız ve biz hasta olacağız. Ayrıca pislik yüzünden sinekler çoğaldı" diye konuştu.

