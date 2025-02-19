Mahalleli, Necla Teyze’sini kaybetti

Ankara'da, sokak hayvanlarına düşkünlüğüyle tanınan ve mahallelinin "Necla Teyze" olarak sevdiği 81 yaşındaki Ülker Güleryüz, yaşadığı gecekonduda çıkan yangında feci şekilde yaşamını yitirdi. Yangının, elektrikli sobadan kaynaklandığı düşünülürken kundaklama ihtimaline karşı da soruşturma başlatıldı. Yaşlı kadının komşusu Yasemin Ünal, Güleryüz'ün tüp ya da ocak kullanılmadığını belirterek "Yangını görünce koştum, kapısını kırdım, 'Necla Teyze çık' diye bağırdım ama kalkamamış. Dumandan mı zehirlendi, yanarak mı öldü bilmiyorum. Yangın, sobadan çıkmış gibi görünmüyor; kundaklama olabileceğini düşünüyorum. Suyla müdahale etmeye çalıştım ama alevler çok fazlaydı" dedi. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "Sabah, belediye ekipleri hayvanlarını almaya gelmiş. Akşam da hayvan düşmanı sosyal medya hesapları Necla Teyze'yi hedef gösterdi ve teyzemiz yanarak can verdi. Bu hesaplar hakkında soruşturma açılmalı" ifadesini kullandı.