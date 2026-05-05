Mahir’in ölümünde ihmal iddiası! Başka bir stajyeri daha elektrik çarpmış: ‘Pastane sahibi elektrikçiye yardım etmesini söyledi’





"ARKADAŞIMIN ÖLÜM HABERİ GELDİKTEN SONRA BİLE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİK"

Buğra'ya iş yeri sahibinin elektrikçiye yardım etmesini söylediğini ileri süren A.A., arkadaşının can kaybettiği olay anını anlatarak, "Arkadaşımın görevi olmadığı halde pastane sahibi elektrikçiye yardım etmesini söyledi. Çocuk o an donmuştu, bir an Buğra çığlık attı. Ustalar parmağının sıkıştığını zannetti. Daha sonra yanındaki iş arkadaşı ona dokundu ve elektrik akımına kapıldığını fark ettiler. Buğra'nın o esnada ağzı köpürmeye başladı. Temas kesildikten sonra bilincini kaybetmişti. Ben ambulansı aradım. İş yeri sahibi diğerleriyle beraber Buğra'yı bulunduğu yerden taşıdılar. Ben hemen nabzını kontrol ettim. Nefes almıyordu, Buğra çok kötüydü o an. Ambulans gittikten sonra ustalar çalışmaya devam ettiler. Satış yapmaya devam edildi. Saat 2 gibi ölüm haberi geldi. Arkadaşımın yaşadığı olaya rağmen pastane, gece boyunca saat 12'ye kadar satış yapmaya ve çalışmaya devam etti. Ambulans oradayken zaten ambulansın önünde tek başımaydım. Ambulans gittikten sonra beni çalışmam için imalat yerine geri çağırdılar. Daha sonra müşterilere bakmam gerektiğini söylediler. Daha sonrasında olay yerini temizlemem gerektiğini söylediler" dedi.

