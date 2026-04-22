Mahkeme başkanından İmamoğlu’na tepki: Söz vermek için kimseden izin istemeyeceğim

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 26. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi.
"SÖZ VERMEK İÇİN KİMSEDEN İZİN İSTEMEYECEĞİM"
Dosya kapsamında etkin pişmanlık ifadesi veren Adem Soytekin'e söz verilmesi üzerine Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Söz vermek için kimseden izin istemeyeceğim. Adem Soytekin burada olduğu için göndermiş olduğu bir dilekçeyi teyit etmek için söz hakkı verdim. Kimseye söz hakkı vermek için izin almam. Sanığın savunmasını tamamladım ve pazartesi duruşmaya devam edeceğim" dedi.
Duruşmada Soytekin'e söz verilmesine tepki gösterildi.
"KONUYU BİLDİKLERİ İÇİN KONUŞMAMI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Adem Soytekin tepkiler üzerine, "Konuyu bildikleri için konuşmamı engellemeye çalışıyorlar. Dün yaşadığım olaylar çok vahim olduğu için salon provoke ediyor. Jandarma personelinin yanında laf atmalar yaşanıyordu. Dün akşam Murat Kapki bana dönüp 'bu yargılamanın filmini çekeceğiz sen kendi rolünü oynar mısın?' dedi. Jandarma personelleri şahit. Ben de 'rol falan oynamıyorum' dedim. Çok ağır konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.
Murat Kapki ise bunun üzerine "yalan söylüyorsun" diyerek duruşma salonunda bağırdı.
DURUŞMA PAZARTESİ GÜNÜNE ERTELENDİ
Mahkeme başkanı ardından "Murat Kapki eğer Adem Soytekin'in sözünü bitirmesine izin verseydin ben sana da söz hakkı verecektim. Duruşmaya pazartesi devam edeceğiz" dedi.
Duruşma Mehmet Pehlivan'ın savunması ile devam edilmek üzere 27 Nisan Pazartesi gününe ertelendi.