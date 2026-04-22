Mahkeme başkanından İmamoğlu’na tepki: Söz vermek için kimseden izin istemeyeceğim

"KONUYU BİLDİKLERİ İÇİN KONUŞMAMI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Adem Soytekin tepkiler üzerine, "Konuyu bildikleri için konuşmamı engellemeye çalışıyorlar. Dün yaşadığım olaylar çok vahim olduğu için salon provoke ediyor. Jandarma personelinin yanında laf atmalar yaşanıyordu. Dün akşam Murat Kapki bana dönüp 'bu yargılamanın filmini çekeceğiz sen kendi rolünü oynar mısın?' dedi. Jandarma personelleri şahit. Ben de 'rol falan oynamıyorum' dedim. Çok ağır konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.

Murat Kapki ise bunun üzerine "yalan söylüyorsun" diyerek duruşma salonunda bağırdı.