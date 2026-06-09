Mahkeme Fırat Öncü’nün katillerini affetmedi

İstanbul Kağıthane'de 26 Kasım 2023'te 20 yaşındaki Fırat Öncü, aracıyla seyir halindeyken husumetlileri tarafından pusuya düşürüldü. Kendisine silahla 17 el ateş edilmesi sonucu kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Cinayetin, Anucurlar olarak bilinen suç örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirildiği saptandı. Cinayetle ilgili yapılan yargılamada karar çıktı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen karar duruşmasında, sanık Emre Karadiş, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın geleceği üzerindeki etkisini de dikkate alan heyet, bu cezayı 25 yıla çevirdi. Karadiş, 'ruhsatsız silah bulundurma', 'mala zarar verme' gibi suçlardan da cezalandırılarak toplamda 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TUTUKSUZ SANIĞA TUTUKLAMA

Heyet, tutuklu sanık Ayşe Tuana Bodur'a da 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Kübra Taş'a 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın tutuklanmasına karar verdi.