Mahkeme heyetine çirkin iftira cezasız kalmadı

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sosyal medya üzerinden mahkeme heyetini rüşvet almakla suçlayan sanık Rıdvan K. hakkında karar açıklandı. Mahkeme, sanığın yargı mensuplarına yönelik asılsız iddialarla iftira suçunu işlediğine karar verdi.

SOSYAL MEDYADA YARGIYA İFTİRA ATTI

Olay, sanığın müşteki sıfatıyla yer aldığı bir dosyada verilen tahliye kararının ardından patlak verdi. Sanık, sosyal medya hesabı üzerinden mahkeme başkanı ile dosya sanığı arasında akrabalık ilişkisi bulunduğunu, tahliye karşılığında mahkeme heyetine 600 bin TL rüşvet verildiğini öne sürdü. Paylaşımlar üzerine mahkeme heyeti, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yapılan soruşturma sonucunda sanığın paylaşımları bizzat kendisinin yaptığı tespit edildi.

"TÜM YARGI CAMİASINA YÖNELİK BİR KARALAMA"

Duruşmada dinlenen katılan hakimler, kararın hukuka uygun olduğunu, istinaf mahkemesince de onandığını vurguladı. Mahkeme Başkanı Muhammet Faruk Özcan ise iddiaların yalnızca şahsına değil, tüm yargı camiasına yönelik bir karalama olduğunu ifade ederek sanıktan şikâyetçi oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaptığı incelemede de mahkeme heyeti hakkında "soruşturma izni verilmesine yer olmadığı" kararı verildi.

MAHKEMEDEN SANIĞA 1 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanığın savunmasında ileri sürdüğü "kamuoyu oluşturma" ve "şikâyet hakkı" iddialarına itibar etmedi. Kararda, sanığın paylaşımı mahkemece verilen tahliye kararına duyulan husumetle yaptığı ve rüşvet gibi ağır bir suç isnadıyla iftira suçunu işlediği belirtildi. Sanık Rıdvan K., Türk Ceza Kanunu'nun 267. maddesi 'iftira suçu' kapsamında 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.