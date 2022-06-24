Mahmud Efendi hangi mezarlığa defnedilecek? İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu mezarı nerede, hangi mezarlıkta?

MAHMUT EFENDİ NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir hastanede tedavi gören İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu enfeksiyona bağlı yaşadığı rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybetti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada:

"Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimiz enfeksiyona bağlı rahatsızlanması sebebiyle hastanede müşahede altına alınmıştır. Şeyhimizin tez zamanda şifa bulması için başta ihvanımız olmak üzere Efendi Hazretlerimizin tüm sevenlerini duaya davet ediyoruz" denilmişti.