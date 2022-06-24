Mahmud Efendi hangi mezarlığa defnedilecek? İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu mezarı nerede, hangi mezarlıkta?

İsmailağa Cemaati lideri Mahmud Efendi mezarı için sorgulamalar başladı. Cenaze törenine katılamayan İslam alemi mezarını ziyaret etmek için "Mahmud Efendi hangi mezarlığa defnedilecek?" sorusunu yakın takibe aldı. Fatih Camii avlusunda gerçekleşen cenaze töreni binlerce kişiyi ağırlıyor. Din adamı Mahmut Ustaosmanoğlu mezarı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, Mahmud Efendi mezarı nerede, hangi mezarlıkta? İşte detaylar…
MAHMUD EFENDİ HANGİ MEZARLIĞA DEFNEDİLECEK?
İsmailağa Cemaati'nden yapılan açıklamada cenaze namazı ve mezarı hakkında bilgiler İslam ailemi ile paylaşıldı. İşte o açıklama:
"Kutbü'l-ektâb, Ğavsü'l-evtâd ve Hicrî 15. Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretlerimiz Rahmet-i Rahmân'a vâsıl olmuştur."
SAKIZAĞACI MEZARLIĞI/ŞEHİTLİĞİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?
Sakızağacı Şehitliği, İstanbul'un Eyüp ilçesine bağlı Defterdar mahallesinde bulunmaktadır.
Buraya ulaşmak için İstanbul'un neredeyse her noktasında toplu taşıma araçları kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Edirnekapı Sakızağacı şehitliğine en kolay metrobüs ile ulaşım sağlanıyor.
Metrobüsten Edirnekapı Şehitliği durağında inin. Üst geçitten geçtikten sonra Metrobüs üst geçidinin solundan devam edin. Şehitlikler arasında geçerek tramvay durağından karşıya geçildiğinde Edirnekapı Sakızağa şehitliğine ulaşabilirsiniz.
MAHMUT EFENDİ NEDEN ÖLDÜ?
Bir süredir hastanede tedavi gören İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu enfeksiyona bağlı yaşadığı rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybetti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada:
"Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimiz enfeksiyona bağlı rahatsızlanması sebebiyle hastanede müşahede altına alınmıştır. Şeyhimizin tez zamanda şifa bulması için başta ihvanımız olmak üzere Efendi Hazretlerimizin tüm sevenlerini duaya davet ediyoruz" denilmişti.