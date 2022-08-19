28 Ekim 2020 tarihinden beri hizmet veren Mahmutbey metrosu, Mecidiyeköy'e kadar ulaşım imkanı sağlıyor. Sürücüsüz bir metro olmasıyla da dikkat çeken araç, 15 istasyona uğruyor. Peki, 06.00 ile 00.00 saatleri arasında sefer yapan Mahmutbey metro durakları nerede? Mahmutbey metro durağı hangi hatta, nasıl gidilir gibi soruların yanıtları hakkında detaylı bilgiler, yazımızın devamında sizinle.

MAHMUTBEY METRO DURAĞI NEREDE?

Mahmutbey metro durakları hangi hatta diye düşünüyorsanız, sorunuzun cevabını hızla verelim. Mahmutbey – Mecidiyeköy hattı, M7 metro hattı içerisinde yer alıyor. Mahmutbey metro durağının açık adresi ise şu şekildedir:

Göztepe Mahallesi, Bosna Caddesi 34214 Bağcılar / İstanbul

MAHMUTBEY METRO DURAKLARI NELERDİR?

M7 Mahmutbey- Mecidiyeköy metro istasyonu toplamda 15 durağa uğruyor. Bu duraklar ise şu şekilde sıralanıyor:

Mahmutbey

Göztepe

Oruç Reis

Tekstilkent- Giyimkent

Karadeniz Mahallesi

Yenimahalle

Kazım Karabekir

Yeşilpınar

Veysel Karani – Akşemsettin

Çırçır Mahallesi

Alibeyköy

Nurtepe

Kağıthane

Çağlayan

Mecidiyeköy

MAHMUTBEY METRO İSTASYONUNA NASIL GİDİLİR?

M7 Mahmutbey metro istasyonuna gitmek için aşağıdaki otobüs hatlarını tercih edebilirsiniz:

89C

89T

97GE

97M

141M

98A

HT10

36HT

144M

H-1

36B

36CB

36TC

97E

98M

141K

HT11

91E

Aynı zamanda M7 metrosuna M2 metrosundan Mecidiyeköy'den aktarma yaparak da ulaşım sağlayabilirsiniz.