Haberler Yaşam Haberleri Mahmutbey Metro Durakları Nerede? Mahmutbey Metro Durağı Hangi Hatta, Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 13:45 Son Güncelleme: 19.8.2022 13:46

Mahmutbey Metro Durakları Nerede? Mahmutbey Metro Durağı Hangi Hatta, Nasıl Gidilir?

İstanbul’da gün içerisinde pek çok vatandaş metro ile ulaşım yapmayı tercih ediyor. Çeşitli metro hatları ile gidilecek yerlere ulaşmak, metro ile hem daha hızlı hem de daha kolay oluyor. Bu nedenle bulunulan konuma ve gidilecek yere en uygun metro istasyonları sıklıkla araştırılıyor. Bu yazımızda sizin için Mahmutbey metro durakları nerede sorusunun yanıtını derledik. Eğer siz de Mahmutbey metro durağı hangi hatta ve nasıl gidilir diye merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Mahmutbey Metro Durakları Nerede? Mahmutbey Metro Durağı Hangi Hatta, Nasıl Gidilir?

28 Ekim 2020 tarihinden beri hizmet veren Mahmutbey metrosu, Mecidiyeköy'e kadar ulaşım imkanı sağlıyor. Sürücüsüz bir metro olmasıyla da dikkat çeken araç, 15 istasyona uğruyor. Peki, 06.00 ile 00.00 saatleri arasında sefer yapan Mahmutbey metro durakları nerede? Mahmutbey metro durağı hangi hatta, nasıl gidilir gibi soruların yanıtları hakkında detaylı bilgiler, yazımızın devamında sizinle.

MAHMUTBEY METRO DURAĞI NEREDE?

Mahmutbey metro durakları hangi hatta diye düşünüyorsanız, sorunuzun cevabını hızla verelim. Mahmutbey – Mecidiyeköy hattı, M7 metro hattı içerisinde yer alıyor. Mahmutbey metro durağının açık adresi ise şu şekildedir:

Göztepe Mahallesi, Bosna Caddesi 34214 Bağcılar / İstanbul

MAHMUTBEY METRO DURAKLARI NELERDİR?

M7 Mahmutbey- Mecidiyeköy metro istasyonu toplamda 15 durağa uğruyor. Bu duraklar ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Mahmutbey
  • Göztepe
  • Oruç Reis
  • Tekstilkent- Giyimkent
  • Karadeniz Mahallesi
  • Yenimahalle
  • Kazım Karabekir
  • Yeşilpınar
  • Veysel Karani – Akşemsettin
  • Çırçır Mahallesi
  • Alibeyköy
  • Nurtepe
  • Kağıthane
  • Çağlayan
  • Mecidiyeköy

MAHMUTBEY METRO İSTASYONUNA NASIL GİDİLİR?

M7 Mahmutbey metro istasyonuna gitmek için aşağıdaki otobüs hatlarını tercih edebilirsiniz:

  • 89C
  • 89T
  • 97GE
  • 97M
  • 141M
  • 98A
  • HT10
  • 36HT
  • 144M
  • H-1
  • 36B
  • 36CB
  • 36TC
  • 97E
  • 98M
  • 141K
  • HT11
  • 91E

Aynı zamanda M7 metrosuna M2 metrosundan Mecidiyeköy'den aktarma yaparak da ulaşım sağlayabilirsiniz.

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Mahmutbey Metro Durakları Nerede? Mahmutbey Metro Durağı Hangi Hatta, Nasıl Gidilir?
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