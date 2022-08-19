28 Ekim 2020 tarihinden beri hizmet veren Mahmutbey metrosu, Mecidiyeköy'e kadar ulaşım imkanı sağlıyor. Sürücüsüz bir metro olmasıyla da dikkat çeken araç, 15 istasyona uğruyor. Peki, 06.00 ile 00.00 saatleri arasında sefer yapan Mahmutbey metro durakları nerede? Mahmutbey metro durağı hangi hatta, nasıl gidilir gibi soruların yanıtları hakkında detaylı bilgiler, yazımızın devamında sizinle.
Mahmutbey metro durakları hangi hatta diye düşünüyorsanız, sorunuzun cevabını hızla verelim. Mahmutbey – Mecidiyeköy hattı, M7 metro hattı içerisinde yer alıyor. Mahmutbey metro durağının açık adresi ise şu şekildedir:
Göztepe Mahallesi, Bosna Caddesi 34214 Bağcılar / İstanbul
M7 Mahmutbey- Mecidiyeköy metro istasyonu toplamda 15 durağa uğruyor. Bu duraklar ise şu şekilde sıralanıyor:
M7 Mahmutbey metro istasyonuna gitmek için aşağıdaki otobüs hatlarını tercih edebilirsiniz:
Aynı zamanda M7 metrosuna M2 metrosundan Mecidiyeköy'den aktarma yaparak da ulaşım sağlayabilirsiniz.