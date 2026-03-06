Haberler Yaşam Haberleri Mahrem FETÖ’cüler deşifre olmaya devam ediyor... Gözaltına alınan isimler hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
FETÖ ile mücadelede Mahrem yapılanmalar bir bir deşifre oluyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün “kamu mahrem” yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1’i aktif, 1’si ihraç ve 1’de özel şirket çalışanı olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. SABAH, gözaltına alınan 3 FETÖ’cü hainin profilini gözler önüne serdi. Gözaltına alınan isimlerden Tarık Akdaş’ın aktif olarak Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında görevine devam ettiği öğrenildi. Sermaye Piyasa Kurulu kökenli özel şirket çalışanı Arif Yazıcı ile Dışişleri Bakanlığından ihraç Mehmet Beyazıt Dişli’de FETÖ mahrem yapılanması kapsamında gözaltına alınanlar listesinde…

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu kurumlarındaki gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, örgütün "kamu mahrem yapılanması" içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 1'i aktif, 1'si ihraç ve 1'de özel şirket çalışanı olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet Beyaz Dişli

KAMU MAHREM YAPILANMASI DEŞİFRE EDİLDİ

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre gözaltına alınan şüphelilerden Tarık Akdaş'ın halen Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yaptığı öğrenildi. Sermaye Piyasa Kurulu kökenli özel şirket çalışanı Arif Yazıcı ile Dışişleri Bakanlığından ihraç Mehmet Beyazıt Dişli'de FETÖ mahrem yapılanması kapsamında gözaltına alınanlar listesinde yer aldı.

Arif Yazıcı

