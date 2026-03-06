Mahrem FETÖ’cüler deşifre olmaya devam ediyor... Gözaltına alınan isimler hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu kurumlarındaki gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, örgütün "kamu mahrem yapılanması" içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 1'i aktif, 1'si ihraç ve 1'de özel şirket çalışanı olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

KAMU MAHREM YAPILANMASI DEŞİFRE EDİLDİ

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre gözaltına alınan şüphelilerden Tarık Akdaş'ın halen Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yaptığı öğrenildi. Sermaye Piyasa Kurulu kökenli özel şirket çalışanı Arif Yazıcı ile Dışişleri Bakanlığından ihraç Mehmet Beyazıt Dişli'de FETÖ mahrem yapılanması kapsamında gözaltına alınanlar listesinde yer aldı.

