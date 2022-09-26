Haberler Yaşam Haberleri Mahsa Amani olayı nedir, nasıl oldu? MAHSA AMANİ KİMDİR, kaç yaşında, neden ve nasıl öldü? İran'daki olayların sembolü oldu!
Giriş Tarihi: 26.9.2022 07:50 Son Güncelleme: 26.9.2022 07:50

Mahsa Amani olayı nedir, nasıl oldu? MAHSA AMANİ KİMDİR, kaç yaşında, neden ve nasıl öldü? İran'daki olayların sembolü oldu!

İran’da giderek şiddetlenen protestoların sembolü olan Mahsa Amani, araştırma konusu haline geliyor. Ahlak polisi tarafından kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve gördüğü şiddet sonucunda hayatını kaybeden genç kadının ölümü tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı. Binlerce kadın yaşanan olaya tepki için saçlarını keserken “Mahsa Amani kimdir, kaç yaşında, neden ve nasıl öldü?” şeklindeki sorular da yanıt arıyor. Korkunç olayla ilgili protestolarda onlarca kişi yaralandığı ve polisler tarafından gözaltına alındığı duyuruldu. İşte Mahsa Amani olayı hakkında detaylar.

Mahsa Amani olayı nedir, nasıl oldu? MAHSA AMANİ KİMDİR, kaç yaşında, neden ve nasıl öldü? İran’daki olayların sembolü oldu!

İran'da ahlak polisinin başörtü kurallarına uymadığı için gözaltına aldığı 22 yaşındaki Mahsa Amini hayatını kaybetti. Halk bu ölümden polisleri sorumlu tutarken genç kadının ölümü sonrası tüm dünyada protestolar başladı. Yangın yerine dönen İran sokaklarında kadın erkek demeden binlerce kişi sokaklara döküldü. Peki, Mahsa Amani kimdir, kaç yaşında, neden ve nasıl öldü? İran'da öldürülen Mahsa Amani olayı nedir, neler oluyor? İşte detaylar.

MAHSA AMANİ OLAYI NEDİR? Öldürülen Mahsa Amani kimdir, nasıl öldü, kaç yaşındaydı, neden öldürüldü? İran protestoları son dakika

MAHSA AMANİ KİMDİR?

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan ve birçok şehirde devam eden protestolarda 3 kişinin öldüğü bildirildi
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Kürdistan Eyaleti Valisi İsmail Zareikuşa, eyaletin şehirlerinde düzenlenen gösterilerde 3 kişinin şüpheli şekilde öldüğünü açıkladı.

MAHSA AMANİ OLAYI NEDİR? Öldürülen Mahsa Amani kimdir, nasıl öldü, kaç yaşındaydı, neden öldürüldü? İran protestoları son dakika

Zareikuşa, 2 kişinin silahla öldürüldüğünü, bir kişinin ise ölüm nedeninin araştırıldığını belirtti.

Vali Zareikuşa, silahlı kuvvetlerin, söz konusu 2 kişinin ölümüne neden olan türde bir silah kullanmadığını söyledi.

Öte yandan muhalif medyaya yansıyan haberlerde ise gösterilerde 5 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı ileri sürüldü.

MAHSA AMANİ OLAYI NEDİR? Öldürülen Mahsa Amani kimdir, nasıl öldü, kaç yaşındaydı, neden öldürüldü? İran protestoları son dakika

GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Emini'nin gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar devam ediyor.

Kürdistan, Batı Azerbaycan, Kirmanşah, Elburz, Tahran, Gilan, Razavi Horasan, Yezd, Hürremabad, Senendec, Urumiye, Meşhed, Kirman, Mahabad, Divandere ve Bukan'da çeşitli düzeylerde protestolar düzenlendi.

MAHSA AMANİ OLAYI NEDİR? Öldürülen Mahsa Amani kimdir, nasıl öldü, kaç yaşındaydı, neden öldürüldü? İran protestoları son dakika

POLİS GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE ETTİ

Başkent Tahran'ın Veliasr Caddesi, Veliasr Meydanı, Danışcu Parkı, Lale Parkı, Keşaverz Bulvarı, Hicab Caddesi, Fatımi Caddesi, İnkılap Caddesi gibi kalabalık bölgelerinde yoğunlaşan gösterilere çok sayıda İranlı katıldı.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösterilere polis, göz yaşartıcı gazla müdahale ederken göstericiler ise çöp konteynerlerini yakarak yollara barikat kurmaya çalıştı.

MAHSA AMANİ OLAYI NEDİR? Öldürülen Mahsa Amani kimdir, nasıl öldü, kaç yaşındaydı, neden öldürüldü? İran protestoları son dakika

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahale sırasında plastik veya benzeri mermiler kullandığını iddia etti.

Tahran yönetimi aleyhine ve "Diktatöre ölüm", "Kız kardeşimi öldüreni ben de öldüreceğim" şeklinde sloganlar atan göstericiler, caddelerden ayrılmayacaklarını söyledi.

Başkent Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

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Mahsa Amani olayı nedir, nasıl oldu? MAHSA AMANİ KİMDİR, kaç yaşında, neden ve nasıl öldü? İran'daki olayların sembolü oldu!
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