Maide Suresi 44. Ayet Okunuşu - Maide Suresi’nin 44. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Kur'an-ı Kerim'in 5. Suresi olan Maide Suresi 120 ayetten oluşmaktadır. Bahsedilen konular arasında; ahlak ve inanç hususları, abdest, hac uygulamaları, uygunsuz hayvan kurbanları, içki ve kumar, hırsızlık, şahitlik hükümleri ve hususları da bulunmaktadır. Bu hükümler, Maide Suresi 44. Ayet okunuşu ve Maide Suresi'nin 44. Ayeti Arapça yazılışı sayesinde içsel ve ruhani açıdan kavranabilecektir. Sosyal yaşantı ve kanunlar açısından oldukça önemli ve net hükümler barındırmakta olan Maide Suresi 44. Ayeti Türkçe anlamı ve meali kesin bir şekilde okunmalı ve uygulanmalıdır.

Maide Suresi 44. Ayet Okunuşu

Maide Suresi 44. Ayet okunuşu şu şekildedir;

''İnnâ enzelnât tevrâte fîhâ huden ve nûr(nûrun), yahkumu bihân nebiyyûnellezîne eslemû lillezîne hâdû ver rabbâniyyûne vel ahbâru bimâstuhfizû min kitâbillâhi ve kânû aleyhi şuhedâe, fe lâ tahşevûn nâse vahşevni ve lâ teşterû bi âyâtî semenen kalîlâ(kalîlen) ve men lem yahkum bimâ enzelallâhu fe ulâike humul kâfirûn(kâfirûne).''

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Maide Suresi'nin 44. Ayeti Arapça Yazılışı

Maide Suresi'nin 44. Ayeti Arapça yazılışı şu şekildedir;

Maide Suresi'nin 44. Ayeti Türkçe Anlamı ve Meali

Maide Suresi'nin 44. Ayeti Türkçe anlamı ve meali şu şekildedir;

''Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. Kendileri (Hakk'a) teslim olmuş peygamberler, yahudilere, onunla hükmeder. Rabbanîler (kendilerini Rabb'lerine adamış olanlar) ve Ahbar olanlar da (zahidler, yahudi âlimler, hahamlar) Allah'ın Kitab'ından korumakla görevli oldukları ile hüküm verirler ve onlar, onun üzerine şahitler oldular. Artık insanlardan korkmayın, Ben'den korkun ve Benim âyetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim, Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse, o taktirde işte onlar, onlar kâfirlerdir.''