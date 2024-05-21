Maide Suresi 90. Ayet Okunuşu - Maide Suresi 90. Ayet Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Meali

Maide kelimesi, yemek sofrası anlamına gelir. Mekke döneminde, Hicri takvimin 6. senesinde Hz. Muhammed'in Mekkeliler ile yaptığı Hudetbiye Antlaşması sonrasında nazil olmuştur. Maide Suresi genel olarak hac, ceza ve aile hukuku, usule ters hayvan kesimi gibi önemli konulardan bahseder. Ayrıca abdest, içki ve kumar ile ilgili hükümler de sure içerisinde yer alır. Bu nedenle Maide Suresi 90. ayet okunuşu, Türkçe anlamı, tefsiri ve meali oldukça önem taşır.

Maide Suresi 90. Ayet Okunuşu



Ya eyyuhellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsun min ameliş şeytani fectenibuhu leallekum tuflihun.

Maide Suresi 90. Ayet Arapça Yazılışı







Maide Suresi 90. Ayet Türkçe Anlamı

Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.



Maide Suresi 90. Ayeti Tefsiri



Maide Suresi'nin tefsirini öğrenmek için 90. ve 91. ayetlere göz atmak gerekir. Bahsi geçen ayetlere bakıldığında Maide Suresi'nin tefsiri aşağıdaki gibidir:

İslam dininde, görevlerin bildirilmesi ve insanların eğitimi konusunda aşamalı ilerleme yöntemi büyük önem taşır. Özellikle toplumda uzun süredir var olan uygulamaların aniden değiştirilmesinin yaratabileceği olumsuz etkiler göz önüne alınarak, belirli emirler ve yasaklar adım adım duyurulmuş ve bu süreçte amaçların anlaşılması ve içselleştirilmesine fırsat tanınmıştır. Hz. Âişe ise aşağıda yer alan sözleri ile bu hususu çok veciz bir biçimde ifade etmiştir: "Şayet Kur'an'ın ilk âyetleri 'İçki içmeyin' ve 'Zina etmeyin' hükümlerini getirseydi insanlar Resûlullah'ın etrafından dağılırlardı." (Buhârî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 6).

