Mail kopyasıyla 45 milyonluk vurgun! Dolandırıcılardan güncel yöntem

İstanbul'da dolandırıcılar her geçen gün yöntemlerine bir yenisini daha ekliyor. Bu kez klasik yöntemlerin dışına çıkan dolandırıcılar bir firmanın temsilcisine ait mail adresini birebir kopyalayarak muhasebe birimini hedef aldı. Yapılan ödeme sonrası ortaya çıkan tablo ise milyonluk bir siber dolandırıcılığı gözler önüne serdi.

45 MİLYONLUK ÖDEME

Şüpheliler, firma yetkilisinin e-posta adresini taklit ederek muhasebe birimine sahte bir fatura ve ödeme talimatı gönderdi. Mailin ve faturanın gerçekliğine inanan muhasebe yetkilileri, sözde bir firma adına 45 milyon değerinde tam 870 bin 500 Euro gönderdi.

DOLANDIRICILIK FARK EDİLDİ

Durumun fark edilmesi üzerine savcılığa başvuruldu. Yapılan hızlı müdahale sayesinde gönderilen paranın 28,4 milyon değerinde 550 bin Euro'luk kısmı bloke edildi. Ancak kalan para çoktan sistem dışına çıkarılmıştı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şikayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yürütülen soruşturmada şüpheli olarak tespit edilen 33 yaşındaki U.A. Esenyurt'ta yakalandı.

PARA SOĞUK CÜZDANA AKTARILDI

Şüpheli U.A. verdiği ifadesinde, kendisini yönlendiren kişiler olduğunu, paranın 280.000 Euro'luk kısmını bir dövizciye teslim ettiğini, bu paranın da kripto para üzerinden soğuk cüzdanlara aktarıldığını söyledi. Ayrıca 40.000 Euro'yu ise kendi borçları ve ihtiyaçları için harcadığını söyledi. Bu ifade, dolandırıcılık şebekelerinin artık parayı klasik banka transferleriyle değil, kripto para ve soğuk cüzdan zinciri ile iz kaybettirerek akladığını bir kez daha ortaya koydu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.