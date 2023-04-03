Mail Order Nasıl Yapılır? Pos Cihazından Mail Order İle Ödeme Nedir, Nasıl Kullanılır?

Mail order nasıl yapılır oldukça merak edilen ve güvenliliği sorgulanan bir sorudur. Bu sorulardan önce Mail order ile ödeme nedir ilgili vatandaşların bu konuya hâkim olması gerekmektedir. Basit ve kartsız yapılan mail order nasıl yapılır tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Mail Order Nasıl Yapılır?

Mail order işlemi için 2 yöntem bulunmaktadır. İlk yöntem kart sahibinin kart bilgileri, ödenecek meblağ pos cihazına manuel olarak girilir. Eğer kişi işletmede bulunup kartı yanında değilse ya da kartında bir arıza mevcut ise bu yönteme başvurulmaktadır.

Diğer yöntem ise ödemeyi alacak işletme, ödemeyi yapacak olan müşterisine bir mail order formu göndererek yapılmaktadır. Bu işlem genel olarak müşterinin işletmede fiziksel olarak bulunmaması durumunda yapılmaktadır. Bu forma ödemeyi yapacak olan kişi kart bilgileri ( kart no, son kullanım tarihi, CCV), kimlik bilgileri ve ödenecek meblağı yazarak oluşturulur. Ardından müşterinin bu bilgileri eksiksiz olarak doldurduğundan emin olunduktan sonra imza ve kaşe basılarak ilgili kuruma teslim edilir. Bu formu doldurmak için genellikle telefon veyahut fax tercih edilebilir.

Pos Cihazından Mail Order İle Ödeme Nedir?

Pos cihazından mail order işlemi ödeme yapmak istenilen kartın kişinin yanında olmaması halinde devreye girmektedir. Ayrıca kartta bir arıza mevcut olması durumunda da tercih edilebilir. Mail order işlemi kabul eden işletmeler ya da kurumlarda bu işlem gerçekleştirilebilir. Mail order işlemi sayesinde kart sahibinin sadece kart bilgilerini bilmesi gerekmektedir. Kart no, son kullanım tarihi, CCV gibi kart bilgileri ödemeyi yapacak kişi tarafından bilinmelidir. Çünkü pos cihazına bu bilgililerin girilmesi dahilinde yapılmaktadır. Bu bilgiler girildikten sonra normal satış süreci gibi işlem devam eder. Herhangi bir dolandırıcılık söz konusu olmaması için kurum tarafından kart verilerinin de saklanıp sürecin takip edilmesi önemlidir. Genellikle mail order ile ödeme alabilecek kurumlar seyahat acentaları, sigorta şirketleri, turizm şirketleri ve oteller tarafından gerçekleştirilmektedir.

Pos Cihazından Mail Order İle Ödeme Nasıl Kullanılır?

Mail order işlemi alan işletme veya kurumlar tarafından ödeme yapılması için kart bilgilerinin pos cihazına manuel olarak girilmesi gerekir. Kart bilgileri (kart numarası, son kullanım tarihi ve CCV) pos cihazına ödemeye alan işletme ya da kurum tarafından ücret de tuşlanarak girilir. Ayrıyeten güvenlik açısından kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ve imzası da işletme tarafından alınır. Bu sürecin devamında girilen kart bilgilerinin dahil olduğu bankadan ödeme pos cihazının bulunduğu banka tarafından yetki alınarak ödeme gerçekleşir.