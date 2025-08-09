Makamında ölü bulunan muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Aydoğan Mahallesi Muhtarlığı'nda meydana geldi. 16 yıldır yaşadığı mahallenin muhtarlığını yapan, evli, 3 çocuk babası Yusuf Baloğlu muhtarlık evinde bulunan kişilerce hareketsiz halde bulunuyordu. Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Muhtar Baloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Baloğlu'nun cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Muhtar Baloğlu için Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan Ay Yıldız Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına muhtarın ailesi, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Belediye Başkanı Adem Uzun, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Baloğlu'nun cenazesi toprağa verildi.