Makas atan ehliyetsiz sürücüye 176 bin lira ceza! Araç 60 gün süreyle trafikten men edildi

Giriş Tarihi: 29.05.2026 23:06

Kurban bayramında trafik ekipleri sosyol medyada yayınlanan görüntüleri takip ederek kurallara uymayanlara ceza yağdırdı. İstanbul Küçükçekmece'de, trafikte makas atarak ilerleyen ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine toplam 176 bin lira ceza kesildi. Aracı trafikten 60 gün süreyle men edildi.

Mustafa KAYA
İstanbul Küçükçekmece'de, bir sürücü trafikte seyir halinde ilerlediği sırada diğer araçlara makas atarak şerit değiştirdi. Sürücünün o anları sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntüler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi. Sanal Devriye ekiplerinin takibi sonucu, araç sürücüsü ile araç sahibi kısa sürede yakalandı.

Yakalanan sürücü E.M.'nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Sürücü ile araç sahibine, 'ardı ardına tehlikeli şerit değiştirmek' , 'sürücü belgesiz araç kullanmak' , 'yakın takip' , 'saygısızca araç kullanmak' ve 'sürücü belgesiz araç kullanılmasına izin vermek' suçlarından toplam 176 bin lira idari para cezası uygulandı. Söz konusu araç, 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü E.M., işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL

