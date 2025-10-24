Makas atan sürücülere caydırıcı cezalar yolda! 60 gün ehliyet ve araç meni 90 bin lira para cezası geliyor

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 25 Ağustos'ta makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.Ü. isimli sürücü, o tarihte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanmış ve idari para cezası uygulanmıştı. Ancak mevcut düzenlemeye göre sürücü, ehliyeti elinden alınmadığı için aynı yollarda aracını kullanmaya devam etti.

YENİ TEKLİFLE YAPTIRIMLAR AĞIRLAŞIYOR

Yeni Trafik Kanunu Teklifinin yürürlüğe girmesiyle birlikte bu tür ihlallerde artık sadece para cezası değil, sürücü ve araç için geçici men cezaları da uygulanacak. Teklife göre makas atan sürücülere: 90 bin TL idari para cezası kesilecek, Sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, Araçları 60 gün süreyle trafikten men edilecek.

"BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. "Biz Gereğini Yaparız" dedi.