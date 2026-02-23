Makas atıp trafiği tehlikeye sokan şahsın bagajından çok sayıda silah çıktı

İstanbul'da geçtiğimiz yıl polis ekipleri rutin ring görevlerini yaptıkları sırada, D100 Karayolu Ankara istikametinde Haliç Köprüsü üzerinde bir aracın makas atarak trafiği tehlikeye atacak şekilde ilerlediğini fark etti. Aracı takibe alan polis ekipleri dur ihtarının ardından Serdar Y.'nin (38) kullandığı otomobili uygun yerde durduruldu. Polis şahsa yönelik neden makas atarak trafiği tehlikeye sokarak ilerlediğini sordu. Bunun üzerine infaz koruma memuru olduğunu söyleyen Serdar Y., acelesinin olduğunu akşamları da korsan taksicilik yaptığını söyledi. Polislerin, Serdar Y.'ye yönelik sorduğu sorulara tutarsız cevapların verilmesi ekipler durumdan şüphelendi.

BAGAJDA ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Aracın bagaj kısmından gelen yoğun yağ kokusunun gelmesi üzerine ekip talebinde bulunuldu. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine geldi, arama izninin ardından bagaj kısmında koli ve çantaların içinde çok sayıda silah ele geçirildi. Olay yerinde gözaltına alınan şüpheli Serdar Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 YIL HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame düzenlendi. Şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, araçta bulundurduğu silah ve mermileri satmak amacıyla tuttuğu kaydedildi. İddianamede 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme ve nakletme satma' suçunu işleyen şahıs hakkında dava açılması için yeterli delilin bulunduğu aktarılarak 15 yıl hapsi istendi.

8 YIL HAPİS CEZASI

Dava geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. . Duruşma savcısı mütalaasında sanığın ilgili suçtan cezalandırmasını talep etti. Yapılan savunmanın ardından heyet davayı karara bağladı. Sanık Serdar Y.'nin 8 yıl hapis cezasına çarptırılırken 75 bin TL para cezası ödemesine hükmedildi.