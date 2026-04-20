Haberler Yaşam Haberleri ‘Makas ve alkol Hatice’yi öldürdü’
Giriş Tarihi: 20.04.2026

TOLGA YANIK
Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde 3 Aralık'ta meydana gelen kazada Hamdi Çıray yönetimindeki otomobil, aşırı hız ve hatalı sollama nedeniyle kontrolden çıkarak refüje ve ağaca çarparak ters dönmüş, ardından da başka bir otomobile çarpmıştı. Kazada Çıray yaralanmış, konuşmak için çağırdığı eski kız arkadaşı Hatice Deveci (21) ise ölmüştü. 2.22 promil alkollü olduğu belirlenen Çıray, 'Bilinçli taksirle ölümü neden olma' suçundan 6 yıl 3 hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin gerekçeli kararında, Hamdi Çıray'ın aşırı alkollü araç kullandığı, makas attığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptığı" vurgulandı.

