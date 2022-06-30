Makedonya Nerede? Makedonya Nereye Yakın, Başkenti Neresi Ve Nasıl Gidilir?

Geleneksel Makedon mutfağında, Osmanlı Dönemi'nin etkileri bulunuyor. Gelenek ve göreneklerimiz, mutfağımız Makedonya ile benzerlik gösteriyor. Bu gibi nedenlerle Makedonya nerede sorusu gündeme geliyor. Pek çok insan Makedonya nereye yakın diye merak ediyor. Aynı zamanda ülkenin farklı bölgelerinde farklı iklim tipleri görülüyor. Resmi dili Makedonca olan ülkede; Arnavutça, Boşnakça, Sırpça ve Türk dilleri de konuşuluyor. Makedonya'nın başkenti nerede sorusu sıklıkla sorulurken, Makedonya'ya nasıl gidilir konusu da merak ediliyor.

Makedonya Nerede?

Bozkır ve Orman bitki örtüsüne sahip olan Makedonya nereye bağlı olduğu konusu sıklıkla araştırılıyor. Makedonya, Balkan yarımadası olarak isimlendirilen bölgenin merkezinde bulunuyor. Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Arnavutluk ile komşu olan ülke, Vardar Nehri ile tanınıyor.

Makedonya'nın Başkenti Neresidir?

Makedonya başkenti ile meşhur bir ülke olarak biliniyor. Bu nedenle pek çok kişi Makedonya'nın başkenti neresi diye düşünüyor. Makedonya'nın başkenti Üsküp'tür. Neredeyse 500 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu egemenliğinde kalan şehir içerisinde pek çok Türk çarşısı, cami, kale gibi yapılar yer alıyor.

Türk tarihi hakkında bu kadar bilgi barındırdığı için Makedonya Üsküp nerede sorusu sıklıkla araştırılıyor. Vardar Nehri'nin iki tarafına kurulmuş olan Üsküp, Makedonya'ya gidildiğinde mutlaka uğranılması gereken bir yer olarak biliniyor.

Makedonya'ya Nasıl Gidilir?

Makedonya, Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Bu sayede sadece pasaportunuz ile ülkeye giriş yapabilirsiniz. Burada vizesiz olarak 90 gün boyunca kalabilirsiniz. Peki, Makedonya'ya nasıl gidilir?

İstanbul'dan uçakla bir buçuk saatte Makedonya'ya kolaylıkla varabilirsiniz. Makedonya'yı ziyaret etmek için yağışların azaldığı haziran ve ekim ayları arasından birini tercih edilebiliriz.