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Giriş Tarihi: 30.6.2022 12:04 Son Güncelleme: 30.6.2022 12:04

Makedonya Nerede? Makedonya Nereye Yakın, Başkenti Neresi Ve Nasıl Gidilir?

Makedonya Nerede? Makedonya Nereye Yakın, Başkenti Neresi Ve Nasıl Gidilir?

İlk Makedonya Krallığı milattan önce 700 ila 600 yıllarında hüküm sürmüştür. Yine milattan önce 336 yılında Büyük İskender, bölgenin hakimi olarak tahta çıkmıştır. Tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Makedonya hakkında merak edilen pek çok konu bulunuyor. Makedonya nerede sorusu pek çok turistin aklını kurcalıyor. Bu yazımızda aklınızdaki tüm soruların yanıtlarını vermek için Makedonya nereye yakın, Makedonya’nın başkenti neresi gibi konuları inceledik. Makedonya’ya nasıl gidilir diye merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Geleneksel Makedon mutfağında, Osmanlı Dönemi'nin etkileri bulunuyor. Gelenek ve göreneklerimiz, mutfağımız Makedonya ile benzerlik gösteriyor. Bu gibi nedenlerle Makedonya nerede sorusu gündeme geliyor. Pek çok insan Makedonya nereye yakın diye merak ediyor. Aynı zamanda ülkenin farklı bölgelerinde farklı iklim tipleri görülüyor. Resmi dili Makedonca olan ülkede; Arnavutça, Boşnakça, Sırpça ve Türk dilleri de konuşuluyor. Makedonya'nın başkenti nerede sorusu sıklıkla sorulurken, Makedonya'ya nasıl gidilir konusu da merak ediliyor.

Makedonya Nerede?

Bozkır ve Orman bitki örtüsüne sahip olan Makedonya nereye bağlı olduğu konusu sıklıkla araştırılıyor. Makedonya, Balkan yarımadası olarak isimlendirilen bölgenin merkezinde bulunuyor. Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Arnavutluk ile komşu olan ülke, Vardar Nehri ile tanınıyor.

Makedonya'nın Başkenti Neresidir?

Makedonya başkenti ile meşhur bir ülke olarak biliniyor. Bu nedenle pek çok kişi Makedonya'nın başkenti neresi diye düşünüyor. Makedonya'nın başkenti Üsküp'tür. Neredeyse 500 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu egemenliğinde kalan şehir içerisinde pek çok Türk çarşısı, cami, kale gibi yapılar yer alıyor.

Türk tarihi hakkında bu kadar bilgi barındırdığı için Makedonya Üsküp nerede sorusu sıklıkla araştırılıyor. Vardar Nehri'nin iki tarafına kurulmuş olan Üsküp, Makedonya'ya gidildiğinde mutlaka uğranılması gereken bir yer olarak biliniyor.

Makedonya'ya Nasıl Gidilir?

Makedonya, Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Bu sayede sadece pasaportunuz ile ülkeye giriş yapabilirsiniz. Burada vizesiz olarak 90 gün boyunca kalabilirsiniz. Peki, Makedonya'ya nasıl gidilir?

İstanbul'dan uçakla bir buçuk saatte Makedonya'ya kolaylıkla varabilirsiniz. Makedonya'yı ziyaret etmek için yağışların azaldığı haziran ve ekim ayları arasından birini tercih edilebiliriz.

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Makedonya Nerede? Makedonya Nereye Yakın, Başkenti Neresi Ve Nasıl Gidilir?
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