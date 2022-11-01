Haberler Yaşam Haberleri Makedonya ve Üsküp'ten Ne Alınır? Makedonya ve Üsküp'te Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?
Giriş Tarihi: 1.11.2022 12:36 Son Güncelleme: 1.11.2022 12:37

Makedonya ve Üsküp'ten Ne Alınır? Makedonya ve Üsküp'te Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Bir zamanlar Osmanlı toprağı olan ve Balkanlarda bulunan Makedonya ve Üsküp'ten ne alınır? Yakın geçmişte Yugoslavya'nın ve SSCB'nin bir parçası olan Makedonya ve Üsküp'te ucuz olan şeyler neler? Denize kıyısı olmamasına rağmen muhteşem doğası ile dikkat çeken Makedonya'dan hediye giyecek ve yiyecek olarak ne getirilir? Makedonya ve Üsküp'ten satın alınabilecek en güzel hediyelik eşyalar arasında neler bulunur?

Makedonya ve Üsküp’ten Ne Alınır? Makedonya ve Üsküp’te Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?

Her karış toprağında, Türklerin izlerini görmenin mümkün olduğu Makedonya ve Üsküp'ten ne alınır? Nüfusunu oluşturan etnik gruplar arasında, Makedonların, Arnavutların, Sırpların, Boşnakların ve Türklerin bulunduğu Makedonya ve Üsküp'te ucuz olan şeyler neler? Kültürel, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Makedonya'dan hediye giyecek ve yiyecek olarak ne getirilir? Ünlü Vardar Nehri'nin aktığı Makedonya'dan alınması gereken hediyeler nelerdir?

Makedonya ve Üsküp'ten Ne Alınır?

Makedonya, Osmanlı geleneklerinin ve göreneklerinin ayakta kaldığı bir ülke olarak dikkat çeker. El sanatları, bu topraklarda yüzyıllardır varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Osmanlı kökenli eski çarşıda yürürken içinizde Fas'a veya İstanbul'a gelmişcesine bir duygu uyanabilir. Bir Avrupa şehrinden ziyade, İstanbul'da gibi hissetmeniz mümkündür. Bu çarşı, ilk bakışta göründüğünden çok daha büyüktür. Aslında, Avrupa'nın en büyük çarşısıdır. Harika el sanatları, deri, yün, keten veya pamuk üzerine işlenmiş ince nakışlar, geleneksel Makedon kostümleri bulunur. Bir diğer Makedon klasiği ise seramik, kuyumculuk, altın ve gümüş takılardır. Genel olarak Makedon zanaatkarlar, ülkelerinde bulunan hammaddelerle gerçek harikalar yaratır. Aşağıda, muhteşem hediyelik eşyalarla dolu bu Balkan ülkesinden başlıca alınması gerekenler verilmiştir.

Ajvar

Yemeklere ekstra lezzet katan Balkanların meşhur sosu Ajvar'ı, Makedonya'da uygun fiyata bulmak mümkündür. Domates, közlenmiş patlıcan ve biber, soğan, sarımsak ve çeşitli baharatlarla tatlandırılan bu sos, sevdikleriniz ve kendiniz için iyi bir hediye seçimi olabilir.

Peynir

Makedonya, pek bilinmese de lezzetli peynirlere sahiptir. Kaşkaval peyniri, beyaz salamura peynir, urda peyniri ve dövülmüş peynirleri ile ünlüdür. Sadece kahvaltılarda değil, günün her saati atıştırmalık olarak tüketilebilirler. Hem lezzetli hem de makul fiyatlı bir hediyedir.

Bal

Yemyeşil doğası ve çeşitli çiçek türleri ile dikkat çeken Makedonya'nın, balı da oldukça sağlıklı ve organiktir. Şeker ilavesi olmayan ve tamamen doğal olarak üretilen bu balları kesinlikle denemeniz tavsiye edilir. Sevdikleri için tatlı ve lezzetli bir sürpriz yapmak isteyenler tarafından hediye olarak tercih edilebilir.

Opinci

Eski dönemlerde Makedon halkı tarafından sıklıkla kullanılan Opinci, geleneksel bir ayakkabı çeşididir. Oldukça sert ve soğuk hava koşullarına dayanıklı olan bu ayakkabı, bugün sadece hediyelik eşya olarak satın alınır. Makedonya'yı temsil eden bir hediye istiyosanız, Opinci uygun bir seçimdir.

Ohri İncisi

İlk olarak 1920'li yıllarda, Filevi ve Talevi ailelerinin üretmeye başladığı Ohri incileri, bugün Makedonya'nın en ünlü hediyelik eşyaları arasında bulunur. Bu incilerle yapılan pek çok takı çeşidi vardır. İçlerinden, zevkinize en uygun tasarımları tercih edebilirsiniz.

Telkari takıları

Genellikle el işçiliği ile üretilen Telkari takılarının yapımında, sıklıkla metal, gümüş ve altın kullanılır. Otantik tasarımlardan hoşlananlara hitap eden aksesuarlardır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü sanatçıya büyük şok! Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında cinsel saldırı davası! 'Bakire olduğumu söyledim ama...'
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi için teslim tarihi duyurusu! Bakan Kurum 'Söz verdik' diyerek açıkladı
Son dakika: CHP’li belediyelerden mıcırlı vurgun! Kuşadası'ndaki yolsuzluk Didim'e de sıçradı
Fuat Avni'nin 14 yaş küçük sevgilisiyle ifşa mesajları kavgası
Son dakika: Rozetini Kemal Kılıçdaroğlu taktı! CHP’ye katılan o ismin PKK’ya destek paylaşımları ortaya çıktı
KYK BURS BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir? e devlet başvuru ekranı
İMAR AFFI BARIŞI SON DAKİKA 2022 HABERLERİ: İmar affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?
FETÖ’nün firar rotası
Özcan Alper'e 'Şebnem Korur Fincancı' tepkisi gösteren Oyuncu Burak Haktanır A Haber'de konuştu
ARKADAŞINA GÖNDER
Makedonya ve Üsküp'ten Ne Alınır? Makedonya ve Üsküp'te Ucuz Olan Şeyler Neler, Hediye Giyecek, Yiyecek Olarak Ne Getirilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA