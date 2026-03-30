Makine ve Kimya Endüstrisi sıfır atıkla 2025’te dev tasarruf elde etti

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında çalışmalarını paylaşan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), 89 yıldır sürdürdüğü geri dönüşüm faaliyetleriyle dikkat çekti. Kurum, özellikle deri dönüşüm atıklarını toplayıp işleyerek savunma sanayiinde yeniden kullanıma kazandırıyor.

Sıfır atık anlayışını üretimin merkezine yerleştiren MKE, 2025 yılına ait verilerle çevresel katkısını gözler önüne serdi. Yapılan çalışmalar sayesinde yaklaşık 420 bin ton doğal cevherin kullanımı engellenirken, aynı zamanda 1,4 milyar kWh enerji tasarrufu sağlandı.

ÇEVREYE DEV KATKI

Kuruluşun yürüttüğü geri dönüşüm faaliyetleri yalnızca kaynak tasarrufu ile sınırlı kalmadı. 2025 yılı boyunca yaklaşık 489 bin ton karbon salınımının önüne geçilerek çevreye büyük katkı sunuldu. Geri kazanılan atıkların eşdeğer ağırlıkları ise hazırlanan infografikte detaylı şekilde paylaşıldı.

Savunma sanayiinde üretim gücünü çevreci yaklaşımla birleştiren MKE, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda sıfır atık çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.