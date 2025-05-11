MAKÜ’de ekolojik yaşam alanındaki gölette bin balık bırakıldı

Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Güzel'in akademik danışmanlığını yaptığı, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Topluluğu öğrencileriile birlikte,İstiklal Yerleşkesi'nde yapımı süren rekreasyon alanındaki gölete 1000 adet süs balığı(Koi ve japon balığı) bırakıldı. MAKÜ'nün yeşil kampüs hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen bu çalışma, hem biyolojik çeşitliliğin artırılmasına hem de öğrencilerin doğayla daha yakından bağ kurabileceği ekolojik bir rekreasyon alanının oluşturulmasına katkı sağladı.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar Yaşayan kampüs anlayışımızla doğayla uyum içinde bir eğitim ve yaşam ortamı oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu proje sayesinde öğrencilerimize yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda ekolojik farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.