MAKÜ’den gururlandıran çalışma

Merkez Müdürü Prof. Dr. Zafer Gölen öncülüğünde Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Hasan Babacan, Prof. Dr. Abidin Temizer ve Dr. Öğr. Üyesi Senem Karagöz tarafından transkript edildi. Kitabın sayfa, kapak ve cilt tasarımları ise MAKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Murat Kara ve Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Kayabaşı tarafından yapıldı. Hem transkripsiyon hem de orijinal nüshasının tıpkı basımı yapılan bu özel edisyon, orijinal boyutunda ve hiçbir değişiklik yapılmadan okuyuculara sunuldu.MAKÜ yayınevi tarafından basılan eser, üniversite yayınevinin ilk kitabı olma özelliğini taşıyor.

ORJİNALİNE SADIK KALDIK

Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Zafer Gölen, kitabın orijinaline sadık kalınarak hazırlandığını belirtti. "Safahât, Türk edebiyatında en çok basılan eserlerden biri. Biz de orijinal metni, dildeki değişikliklere rağmen, virgülüne dahi dokunmadan koruyarak bu özel baskıyı hazırladık" dedi. Ayrıca, çeşitli boyutlardaki Safahât baskılarının taşıma ve kullanım zorluklarına dikkat çekilerek, bu baskıda eserin orijinal boyutlarına sadık kalındığı vurgulandı.Gölen, projeyle MAKÜ'nün Türk kültürüne katkı sağlayacak önemli bir hizmete imza attığını söyledi. Üniversitenin yayınevi kitabın fiziki nüshasına ulaşamayanlar için transkript edilmiş versiyonunu da e-book olarak da yayımlamayı planladıklarını da belirten Prof. Dr. Zafer Gölen, " Hazırlanan Safahâthem fiziksel hem de dijital ortamda okuyucuya sunulacak." dedi.

İLK BASIM NUMANKURTULMUŞ'A HEDİYE EDİLDİ

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin yayınevinin ilk yayını olan Osmanlıca ve Türkçe olarak basılmış ilk eseri Safahât 12 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a hediye edildi. Kurtulmuş memnuniyetini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.