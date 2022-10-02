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Giriş Tarihi: 2.10.2022 14:11 Son Güncelleme: 2.10.2022 14:11

Malatya Diyarbakır Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Diyarbakır Malatya Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?

Malatya Diyarbakır arası kaç saat yol sürdüğü, bahsi geçen iki il arası yolculuk yapacak olan vatandaşların bilmesi gereken detaylardan birisi. Seyahat öncesi vasıta türü ne olursa olsun gidilecek yol için Malatya Diyarbakır kaç km, yolculuk süresinin ne kadar olduğunu mutlaka öğrenmek gerekir. Peki, Diyarbakır Malatya arası kaç km? Bu sorunun yanıtını hep birlikte inceleyelim.

Malatya Diyarbakır Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Diyarbakır Malatya Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?

Birisi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin diğeri Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük şehirleri olan Diyarbakır ve Malatya illerimiz arasında yapılan yolculukların ne kadar sürdüğü, yol mesafesinin kaç kilometre olduğu merak edilmektedir. Bizlerde bu yazımızda, siz değerli okurlarımız için Malatya Diyarbakır arası kaç saat yol sürdüğüne ve Diyarbakır Malatya arası kaç km yol olduğuna dair ayrıntılara değindik.

Özel Araçla Malatya Diyarbakır Arası Kaç Km Ve Kaç Saat?

Şehirler arası yolculuk yapılacağı zaman, kişiler kendi konforu ve inisiyatiflerini ön plana alıyorsa özel araçla yolculuk yapmaları en doğru karar olacaktır. Özellikle 65 yaş üstü ve çocuk bireylerin dahil olduğu aileler seyahatlerinde özel araçla yola çıkmayı tercih etmektedir. Malatya ve Diyarbakır şehirleri arasında da özel araçla gidiş gelişler hayli sıkça yapılmaktadır. Özel araçla Malatya Diyarbakır arası yol mesafesi D885 karayolu üzerinden 227 kilometre, yolculuk süresi ise 3 saattir.

Otobüsle Diyarbakır Malatya Arası Kaç Km Ve Kaç Saat?

Şehirler arası otobüsler, ülkemiz genelindeki sıklıkla tercih edilen seyahat vasıtalarının en başında gelmektedir. Ülkenin bütün illeri arasında yılın her zamanı otobüs seferleri yapılmaktadır. Malatya'dan Diyarbakır'a ya da tam tersi yola çıkmayı planlayanlar içinde otobüs seferleri mevcuttur. Otobüsle Malatya Diyarbakır arası yol mesafesi 236 km, yol süresi ise 4 saattir. Verdiğimiz bu bilgiler şehirler arası otobüs firmasının belirlediği güzergaha göre değişiklik gösterebilir.

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Malatya Diyarbakır Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Diyarbakır Malatya Arası Kaç Km Ve Kaç Saat Sürer?
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