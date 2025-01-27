Malatya Havalimanı Nerede? Malatya Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Merkeze Nasıl Gidilir?

Toplam alanı 8.590.890 metrekare olan Malatya Havalimanı'nın yolcu kapasitesi, 1.200.000 yolcudur. Fakat, yeni terminal binası inşası ile bu kapasitenin 2.5 milyona çıkarılması planlanmaktadır. Havalimanı içerisinde, bir şeyler yiyip içilebilecek mekanlar, hediyelik eşya dükkanları ve dinlenme alanları mevcuttur. Malatya Havalimanı nerede, havaalanı nereye yakın ve yol tarifi ile merkeze nasıl gidilir sorularına yanıt aramak ise yolculuğun kolay ve hızlı geçmesini sağlayabilir.

Malatya Havalimanı Nerede?

Doğu Anadolu şehirlerinden biri olan Malatya'ya bağlı Akçadağ ilçesinde bulunan Malatya Havalimanı, il merkezinden ortalama olarak 34 kilometre uzaklıkta yer alır. Bölgenin ulaşım ihtiyacını karşılayan bu önemli tesis, iç ve dış hat uçuşlarına hizmet verir. Malatya merkezinden havalimanına ulaşım için tercih edilebilecek birden fazla seçenek bulunur. Şehir merkezinden kalkan otobüsler ve taksiler ile kısa sürede varmak mümkündür. Havalimanı çevresinde, otopark ve diğer yolcu hizmetleri de olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamadan rahatlıkla gidilebilir.

Malatya Havalimanı'na Nasıl Gidilir?

Malatya Havalimanı'na gitmek için aşağıdaki yollardan biri tercih edilebilir:

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin denetiminde olan Meydan Turizm otobüsleri, havalimanına inen her uçak için sefer düzenlenmektedir. Malatya il merkezinden havalimanına ulaşım ise yaklaşık olarak 35-40 dakikadır. İç ile dış hatlar terminallerinin yolcu çıkışları önünden 7/24 hizmet veren taksilerle ulaşım sağlanabilir. Taksi ücretleri ise güzergaha göre değişiklik gösterebilir. Havalimanı transfer hizmeti sunan firmalar aracılığıyla konforlu bir şekilde ulaşım sağlanabilir. Şahsi araçla D300 ve D875 karayolları üzerinden Akçadağ-Malatya Havalimanı tabelalarını takip ederek ortalama 30 dakika içinde havalimanına ulaşılabilir.

Yukarıdaki alternatiflerin her biri de Malatya Havalimanı'na gitmek için tercih edilebilecek yollardır. Trafik durumuna bağlı olarak, 45-50 dakikada havalimanına varmak mümkündür. Bu süre, toplu taşıma otobüsleri ve özel araçlarla yapılan yolculuklar için geçerlidir.