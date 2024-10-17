Malatya Mersin Arası Kaç Km? Mersin Malatya Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Bir şehirden başka bir şehre gidecek olanlar iki şehir arasındaki mesafe ve gidilecek yolun kaç saat süreceğini merak etmektedir. Aralarında sıkça yolculuk yapılan Malatya ve Mersin illerimiz arasında seyahat edecek olanlar için Malatya Mersin arası kaç kilometre, kaç saat sorularının yanıtlarını öğrenmek faydalı olacaktır.

Malatya Mersin Arası Kaç Kilometre?

Malatya Doğu Anadolu Bölgesinde, Mersin ise Akdeniz Bölgesinde yer alan illerimizdir. Bu her iki il arasında iş, gezi yahut eğitim amaçlı sıkça seyahatler yapılmaktadır. Malatya Mersin arası karayolu mesafesi Kahramanmaraş-Malatya Yolu üzerinden 463, E90 otobanı üzerinden 478, Adıyaman-Çelikhan yolu üzerinden ise 604 kilometredir. Halk arasında kuş uçuşu olarak tabir edilen direkt mesafe ise yaklaşık 310 kilometredir.

Malatya Mersin Arası Kaç Saat Sürer?

Malatya Mersin arası yol süresi tercih edilen ulaşım vasıtasına göre fark göstermektedir. Bunun yanı sıra yol şartları, iklim muhalefeti, trafik yoğunluğu gibi hususlarda yolculuk süresine etki etmektedir. Karayolları ile ulaşımda Malatya Mersin arası yolculuk özel araçla yaklaşık 5 buçuk 6 saat, şehirler arası otobüslerle ise 6-7 saat arası sürmektedir. Havayolları yoluyla ulaşımda ise Malatya Mersin arasında direkt uçuş olmadığı için aktarma yapılmakta bu durumda ise yolculuk süresi 10 saati aşmaktadır.