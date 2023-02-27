Malatya’da 10 bin 500 kişilik konteyner kent kuruluyor

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'da depremzedeler için konteyner kent kurulumu sürüyor. Malatya İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki 190 bin metrekarelik alanda 230 işçi, 110 iş makinasıyla alandaki çalışmalarını sürdürüyor.

Alana 2 bin 100 konteynerin kurulması ve 10 bin 500 kişinin yerleştirilmesi planlanıyor.

Konteyner kent alanını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ziyaret etti. Bakan Özer ile Milletvekili Çalık, AFAD koordinesinde kurulumları gerçekleştiren firma yöneticileri ve Van Valisi Ozan Balcı ile görüştü.