Haberler Yaşam Haberleri Malatya’da 18 yaşındaki genç kız parktaki kamelyada ölü bulundu
Giriş Tarihi: 19.05.2026 22:44

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 18 yaşındaki genç kız, site içerisindeki parkta bulunan kamelyada asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yeşil Evler Sitesi içerisinde bulunan parkta kamelyada hareketsiz şekilde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Beyzanur Narinç (18) isimli genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre olayın genç kız tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MALATYA

