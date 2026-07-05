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Giriş Tarihi: 5.07.2026 22:34

Malatya’da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kendisinden haber alınamayan 26 yaşındaki A.T. evinde ölü olarak bulundu. Gencin yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilirken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.

İHA Yaşam
Malatya’da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu!
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Olay, Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi Tomo Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan A.T. (26), ailesinin bahçede çalışmak üzere ayrılmasının ardından evde kaldı.

Yaklaşık 4 gün boyunca bahçede kalan aile, bu süre içerisinde telefonla ulaşamadıkları A.T.'yi kontrol etmek için eve geldi. Eve giren aile fertleri, genci mutfakta asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Evde oluşan ağır koku nedeniyle ekipler olay yerindeki çalışmaları güçlükle yürütürken, yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen gencin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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#MALATYA #BATTALGAZİ

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Malatya’da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu!
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