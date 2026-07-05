Malatya’da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu!

Yaklaşık 4 gün boyunca bahçede kalan aile, bu süre içerisinde telefonla ulaşamadıkları A.T.'yi kontrol etmek için eve geldi. Eve giren aile fertleri, genci mutfakta asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.