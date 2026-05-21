Malatya’da 5.6’lık deprem korkuttu

Malatya'da dün sabah saat 09.00'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan ve 4.4 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, paniğe neden oldu. Vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle Malatya'da okullar bir gün tatil edildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, depremde 3 ahırda kısmi çökme, bir konutta kısmi hasar ile bir istinat duvarında çökme olduğunu belirterek, "74 vatandaşımız hastaneye başvurdu. 46 vatandaşımızın tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 32'si hasar tespiti, 50 de bilgi danışma amacıyla 82 çağrı aldık" dedi. Depreme Doğanşehir'de ailesiyle yakalanan ve evi hasar gören Ayfer Ayaz, "Mutfakta kahvaltı hazırlıyordum. 14 yaşındaki kızım da yatıyordu. Deprem olunca hemen kızımı yatağından kaldırıp dışarı çıkardım ve 5 saniye ile yıkılan duvar enkazından kurtardım" dedi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Fay üzerinde açtığımız paleosismolojik amaçlı hendeklerde, fayın geçmişte yüzey faylanmasıyla sonuçlanmış yıkıcı depremler ürettiğini saptamış durumdayız" dedi.

