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Giriş Tarihi: 28.11.2023 22:32 Son Güncelleme: 28.11.2023 22:40

Malatya’da 736 deprem konutunda sona gelindi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin ardından evleri ağır hasar alan ya da yıkılan depremzede ailelere tahsis edilmek üzere TOKİ tarafından inşaatına başlanan İkizce Mahallesindeki TOKİ Konutlarının 3.Etabında yer alan 736 konutun bulunduğu şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da 736 deprem konutunda sona gelindi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından mart ayında inşaatına başlanan, toplam 8 bin 799 deprem konutunun yer aldığı İkizce TOKİ Konutlarının üçüncü etabındaki binaların depremzedelere teslim edilmesi için çalışmalara hız verildi.

KONUTLARIN KABA İNŞAATI TAMAMLANDI

Konutların son durumu ve alt yapı çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi Suat Sezer, "736 konutumuzun yer aldığı TOKİ Konutlarının üçüncü etabındaki konutlarımızın kaba inşaatları ve dış cephelerimizin büyük bir kısmı tamamlandı, iç imalatlar ise devam ediyor.İki tip projemiz var, hepsi 3+1 şeklinde yapıldı. Konutlarımızın elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz gibi alt yapı çalışmaları ise devam ediyor." diye konuştu.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ OLARAK HERTÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ

Yeşilyurt İlçesinde bağlı İkizce TOKİ konutlarının üçüncü etabında yer alan 736 konutun yapılacak kura çekimiyle birlikte hak sahiplerine teslim edileceğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından İkizce mahallemizde yapılan TOKİ Konutlarını inceleyerek devam eden çalışmalar üzerine buradaki yetkililerle verimli bir toplantı yaptık. Yeşilyurt Belediyesi olarak buradaki konutların en kısa sürede hak sahiplerine teslim edilmesi için her türlü desteği veriyoruz.Depremzede ailelerimizin taşınmasıyla buradaki sosyal yaşam hareketlenecek. Şu anda her hangi bir sıkıntı veya aksama yoktur, her şey planlandığı gibi ilerliyor, yetkililerle yaptığımız toplantıda bizlerle bu bilgiler paylaşıldı. Her hangi bir sıkıntı olmadığı takdirde bu yılın sonlarına doğru burası hak sahiplerine teslim edilecek. Vatandaşlarımızı kış ayında sıcak yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Depreme dayanıklı binalarının yanı sıra okul ve sosyal yaşam alanları, otoparkları, çocuk oyun alanları, ticari alanları, çevre düzenlemesi, mimari yapısı ve tasarımıyla Yeşilyurt'umuza yeni bir yaşam alanı daha kazandırılmış olacak. Böylesine büyük bir eserin şehrimize ve ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ Genel Müdürümüze, müteahhit firmalara, şantiye şeflerine ve gece gündüz demeden, soğuk sıcak demeden özveriyle inşaat alanında çalışan tüm işçi kardeşlerimize şahsım ve tüm hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

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Malatya’da 736 deprem konutunda sona gelindi
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