Malatya’da 9 Bin 659 sosyal konutun kurası çekildi

TOKİ tarafından düzenlenen kura çekimi, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapıldı. Programa çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katılırken, etkinlik protokol konuşmalarıyla başladı. Programda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hızla ayağa kaldırıldığını belirterek, özellikle kiracılara yönelik sosyal konut projelerinin şehrin yeniden inşasında önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

TOKİ Başkanı Levent Sungur ise Malatya'ya bugüne kadar güncel rakamlarla 449 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı. Sungur, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kent genelinde 73 bin 193 başvuru alındığını ve kura sonucunda 9 bin 659 ailenin ev sahibi olacağını ifade etti. Programda söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası sürecin yalnızca konut yapımından ibaret olmadığını, sosyal donatı alanlarıyla birlikte yeni ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulduğunu vurguladı.

"DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZ GÜVENLİ YUVALARINA KAVUŞACAK"

Kura çekiminde konuşan Bakan Murat Kurum, Malatya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında dar gelirli vatandaşların güvenli ve sağlam konutlara kavuşacağını söyledi. "Bugün memleketimde, cennet vatanımızın en kadim şehirlerinden biri olan Malatya'mızdayız" diyen Kurum, 9 bin 659 konutun hak sahiplerinin belirlendiğini ifade etti. Malatya'nın tarihi ve medeniyet birikimine dikkat çeken Kurum, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın "Malatya mukaddes bir şehirdir" sözünü hatırlattı. 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmaları "tarihimizin en büyük inşa seferberliği" olarak nitelendiren Kurum, "11 ilde eş zamanlı yürüttüğümüz çalışmalarla 455 bin 357 konutu teslim ettik. Saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza attık" dedi. Malatya'da bugüne kadar 80 bin bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Kurum, şehrin yeniden Doğu ile Batı arasında güçlü bir köprü haline geldiğini söyledi.

KONUTLAR MERKEZ VE İLÇELERDE İNŞA EDİLECEK

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Malatya'ya özel kontenjan ayrıldığını ifade eden Kurum, çekilen kurayla 8 bin 500 konutun merkezde, kalan konutların ise Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde inşa edileceğini açıkladı. Projede yalnızca konutların değil, mahalle kültürünü yaşatacak çocuk oyun alanları, aile sağlığı merkezleri, bakım evleri ve spor alanlarının da yer alacağını belirtti.

AİDAT ARTIŞLARINA YENİ DÜZENLEME

Bakan Kurum, konuşmasının sonunda site aidatlarına ilişkin önemli bir düzenlemeyi de duyurdu. Buna göre, aidat artışları enflasyonun üzerinde olamayacak, site yönetim şirketleri bakanlık tarafından belgelendirilecek ve yılda en az bir kez denetlenecek. Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ramazan Dolu'nun duası ile kura çekimine geçildi. Bakan Murat Kurum'un butona basmasıyla birlikte 9 bin 659 sosyal konutun kura çekimi resmen başlatıldı.