Malatya’da aile içi kavgada vahşet! Husumetlisi olduğu kuzenini canice öldürdü



Remzi Turan

HUSUMETLİSİ KUZENİNİ TARTIŞMADA ÖLDÜRDÜ

Kavga sırasında Mustafa Turan, yanında getirdiği tabanca ile kuzeni Remzi Turan'a ateş etti. Remzi Turan vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Remzi Turan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mustafa Turan, hastane önünde yakalanarak gözaltına alındı.