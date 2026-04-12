Haberler Yaşam Haberleri Malatya’da aile içi kavgada vahşet! Husumetlisi olduğu kuzenini canice öldürdü
Giriş Tarihi: 12.04.2026 10:58 Son Güncelleme: 12.04.2026 11:25

Malatya’da kan donduran olay! Aralarında husumet bulunan kuzenler arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Mustafa Turan, amcasının oğlu Remzi Turan’ı iş yerinde tabancayla vurdu. Olay sonrası kaçan şüpheli hastane önünde yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, dün gece saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Mustafa Turan, amcasının oğlu Remzi Turan'ın işlettiği iş yerine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.


Remzi Turan

HUSUMETLİSİ KUZENİNİ TARTIŞMADA ÖLDÜRDÜ

Kavga sırasında Mustafa Turan, yanında getirdiği tabanca ile kuzeni Remzi Turan'a ateş etti. Remzi Turan vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Remzi Turan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mustafa Turan, hastane önünde yakalanarak gözaltına alındı.

Remzi Turan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mustafa Turan'ın 5 ay önce cezaevinden çıktığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

