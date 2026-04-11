Giriş Tarihi: 11.04.2026 15:55 Son Güncelleme: 11.04.2026 16:21

Malatya’da saniyeler içinde gerçekleşen kaza yürekleri ağza getirdi. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip diğer yönden gelen araçla çarpıştı, taklalar attı. Hurdaya dönen araçtan 5 kişi burnu bile kanamadan çıktı. İşte, feci kazanın detayları…

DHA Yaşam
Malatya’da akılalmaz kaza! Kağıt gibi ezilen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
  • ABONE OL

Kaza, saat 13.30 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolunda meydana geldi. Mehmet Ali K.'nin kullandığı 21 AFH 486 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, refüjü aşıp karşı yönden gelen Üzeyir E.'nin kullandığı 44 AES 986 plakalı otomobille çarpışarak takla attı.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTA MUCİZE KURTULUŞ

Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen Ali K.'nin kullandığı otomobildeki 4 kişi ve Üzeyir E. yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılması ile çift yönlü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz