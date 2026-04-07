Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da akılalmaz olay: Dini nikahla birlikte yaşadığı kadın ile eniştesine kurşun yağdırdı!
Giriş Tarihi: 7.04.2026 12:50

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Kemal Y. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Çiçek Y. ve onun eniştesi Mahsuni G. arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede alevlenirken Kemal Y., eşi ve eniştesini tabancayla ateş ederek yaraladı.

DHA
  • ABONE OL

Olay, sabah saatlerinde Yaka Mahallesi'nde bulunan Samanköy'de meydana geldi. Kemal Y. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Çiçek Y. ve onun kardeşinin kocası Mahsuni G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Kemal Y., tabanca ile peş peşe ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çiçek Y. ile Mahsuni G. yaralanırken, silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Mahsuni G. ile Çiçek Y., gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kemal Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz