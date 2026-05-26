Malatya’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Malatya bayram namazı saati

Giriş Tarihi: 26.05.2026 12:27 Son Güncelleme: 26.05.2026 12:31

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Malatya’da vatandaşlar bayram hazırlıklarını tamamlıyor. Bayram sevincini sabahın ilk saatlerinde camilerde cemaatle yaşamak isteyenler Malatya’da bayram namazı saati araştırmalarına başladı. Milyonlarca Müslüman, 2026 Kurban Bayramı sabahı camilerde saf tutarak bayram namazını eda edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan namaz vakitleriyle birlikte Malatya için saat bilgisi de merak ediliyor.

Malatya bayram namazı saati yoğun şekilde sorgulanırken, vatandaşlar sabah erken saatlerde camilere gitmeye hazırlanıyor. 2026 Kurban Bayramı'nda birlik ve beraberlik içinde kılınacak namazın ardından bayramlaşma ve ziyaretler başlayacak. Malatya'da manevi atmosferin güçlü şekilde hissedilmesi bekleniyor.

DİYANET AÇIKLADI: 2026 MALATYA BAYRAM NAMAZI VAKTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre, Malatya'da Kurban Bayramı namazı 05:40 olarak belirlendi.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Yılda iki kez eda edilen bayram namazı toplamda iki rekattır ve cemaatle yüksek sesle tekbir getirilerek kılınır. Niyet edildikten sonra ilk rekatta Sübhaneke okunur, ardından imamla birlikte üç defa zait (ilave) tekbir alınır. İkinci rekatta ise fatiha ve sure okunmasının ardından rükûya gitmeden önce yine üç zait tekbir alınarak ibadet tamamlanır ve ardından hutbe dinlenir.

2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ VE TATİL GÜNLERİ

Bu yıl Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 4 gün sürecek olan bayramın takvimi ise şu şekilde netleşti:

Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı

Bayramın 1. Günü: 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Bayram Namazı)

Bayramın 2. Günü: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Bayramın 3. Günü: 29 Mayıs 2026 Cuma

Bayramın 4. Günü: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Suna Taşdemir - Editör

