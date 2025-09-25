Haberler Yaşam Haberleri Malatya’da ‘büyücü’ operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 25.9.2025 21:03

Malatya'da meydana gelen olayda, muska yapma, büyü bozma, medyumluk, sözde şifa kurbanı kesme yöntemleri ile 27 kişiyi dolandıran 7 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. 7 şüphelinin hesaplarında yapılan incelemede, 34 milyon 168 bin TL hareketlilik tespit edilirken, Arapça ve karmaşık eski yazılarla yazılmış ceylan derisi, yılan derisi gibi maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte muska yapma, büyü bozma, medyumluk, sözde şifa kurbanı kesme gibi yöntemlerle 27 kişiyi dolandıran şüpheliler için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında tespit edilen şüpheli 7 kişinin hesap hareketlerinin incelenmesinde de 34 milyon 168 bin TL hareketlilik tespit edildi.

Çalışmasını tamamlayan ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda; sözde büyü yapımında kullanılan üzerinde Arapça ve karmaşık eski yazılarla yazılmış ceylan derisi, yılan derisi, tahta kaşık, bez, çaput, atlet, at nalı, sabun gibi malzemeler ile on binlerce Euro ve dolar ele geçirildi.

Suç unsurlarına el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 7 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

