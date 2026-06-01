Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da dehşet gecesi:19 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaralandı! Polis saldırganın peşinde
Giriş Tarihi: 1.06.2026 08:42

Malatya'da husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki genç yaralandı. Saldırı sırasında yoldan geçen bir minibüse de kurşun isabet ederken, araçta bulunan bir kadının başını saçmalar sıyırarak geçti.

Olay, gece saatlerinde Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi Sütçü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan kişiler tarafından takibe alınan B.A. (19) bir ticari taksiye bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

19 YAŞINDAKİ GENÇ BACAĞINDAN VURULDU

Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan genç içerisinde bulunduğu taksiyle hastaneye gitmek üzere yola devam ederken, zanlılar Zapcıoğlu Caddesi üzerinde de ticari taksiyi takip ederek yeniden ateş açtı. Bu sırada yoldan geçen bir minibüse kurşun isabet etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Minibüsün cam kenarında oturan bir kadının başını saçmalar sıyırarak geçerken yaralı genç gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, 4 ayrı noktada inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan buldu. Ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

