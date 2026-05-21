Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da dev uyuşturucu operasyonu: Binlerce sentetik hap ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 21.05.2026 12:56

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir kamyonette çuvallara gizlenmiş 166 bin 376 sentetik hap ele geçirildi. Vali Seddar Yavuz, bunun yakın tarihin en büyük miktarı olduğunu belirterek 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda kamyonette çuvallara gizlenmiş 166 bin 376 sentetik hap ele geçirdi. 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

'YAKIN TARİHİN EN FAZLA UYUŞTURUCU MİKTARI'

Operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Uyuşturucuyla, bağımlılıkla mücadele konusunda etkin bir mücadeleyi yürüttüğümüzü hepiniz biliyorsunuz. Buna ilişki olarak özellikle arzın engellenmesine ilişkin olarak, emniyet müdürlüğümüz, jandarma komutanlığımız, istihbarat birimlerimiz ve narkotik timlerimiz göz açtırmadan mücadeleye devam ediyor. Dün itibarıyla de Malatya tarihinde, yakın zamanda en fazla yakalanan uyuşturucu miktarını ele geçirdiğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle istihbarat birimlerimizin, narkotik timlerimizin bu gayreti vesilesiyle başta İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 166 bin 376 adet sentetik ecza ele geçirilmiş ve 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Özellikle buradan hemşerilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen evlatlarınızı merak edin. Onlara sevgi ve zaman yatırımı yapın. Çocuklarınızın kimlerle ve nerede zaman geçirdiğini lütfen merak edin. Şunu açıkça söylemek istiyoruz ki özellikle uyuşturucu madde arzını engelleme konusunda gece gündüz bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
