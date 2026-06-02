Malatya’da eşini bıçaklayarak öldürmüştü: O cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Özcan Yeşilkaya, 2 çocuk annesi Eylem Yeşilkaya'yı vücudunun çeşitli yerlerinden 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan sanık hakkında açılan davanın karar duruşması Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Özcan Yeşilkaya ile taraf avukatları katıldı.