Giriş Tarihi: 2.06.2026 15:40

Malatya'da eşini bıçaklayarak öldürmüştü: O cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dini nikahlı eşi Eylem Yeşilkaya'yı bıçaklayarak öldüren sanık Özcan Yeşilkaya, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 13 Temmuz 2025 tarihinde Yeşilyurt ilçesi Samanköy Konteyner Kent'te meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında geçimsizlik bulunduğu öne sürülen Özcan Yeşilkaya ile dini nikahlı eşi Eylem Yeşilkaya (25) arasında tartışma çıktı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Özcan Yeşilkaya, 2 çocuk annesi Eylem Yeşilkaya'yı vücudunun çeşitli yerlerinden 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan sanık hakkında açılan davanın karar duruşması Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Özcan Yeşilkaya ile taraf avukatları katıldı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR

Mahkeme heyeti, sanığı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan herhangi bir indirim uygulamaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Heyet ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MALATYA

