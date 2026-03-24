Malatya’da eski eş tehditler savurdu, komşular sopalarla saldırdı! Kavga anbean kameraya yansıdı

ESKİ EŞ GERİLİMİ MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI

H.A.'nın komşuları, tehditler savuran E.T.'ye müdahale edince tartışma büyüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T., komşular tarafından sopalarla dövüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan H.Ş., E.Y., H.M.Ç. ve M.B.Ş.'yi gözaltına aldı.