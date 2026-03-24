Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da eski eş tehditler savurdu, komşular sopalarla saldırdı! Kavga anbean kameraya yansıdı
Giriş Tarihi: 24.03.2026 12:25

Malatya’da eski eşinin evine giden bir adamın yaşattığı gerilim, mahalleliyi sokağa döktü. Eski eşin savurduğu tehditlere kayıtsız kalamayan komşular şiddete başvururken o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın perde arkası ise merak uyandırdı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. E.T. boşandığı H.A adlı kadının evinin önüne gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

ESKİ EŞ GERİLİMİ MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRDI

H.A.'nın komşuları, tehditler savuran E.T.'ye müdahale edince tartışma büyüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T., komşular tarafından sopalarla dövüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan H.Ş., E.Y., H.M.Ç. ve M.B.Ş.'yi gözaltına aldı.



DEHŞET ANLARI ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar mahalleli tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz