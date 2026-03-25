Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da evlat dehşeti! Aile içi gerilim felakete dönüştü: Cani oğul babasını sırtından bıçakladı
Giriş Tarihi: 25.03.2026 13:56

Malatya'da evlat dehşeti! Aile içi gerilim felakete dönüştü: Cani oğul babasını sırtından bıçakladı

Malatya'da sabah saatlerinde yaşanan aile içi tartışma kanlı bitti. 32 yaşındaki bir şahıs, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babasını bıçakla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı. Olayın perde arkası ise araştırılıyor.

İHA
  • ABONE OL

Olay, saat 09.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç.A. (32) ile babası Ş.A. (59) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

BABA-OĞUL KAVGASI KANLI BİTTİ

Kavgada M.Ç.A., babasını bacak ve sırt bölgelerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı baba Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli M.Ç.A. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz