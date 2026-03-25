Malatya’da evlat dehşeti! Aile içi gerilim felakete dönüştü: Cani oğul babasını sırtından bıçakladı

Olay, saat 09.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç.A. (32) ile babası Ş.A. (59) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

BABA-OĞUL KAVGASI KANLI BİTTİ

Kavgada M.Ç.A., babasını bacak ve sırt bölgelerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı baba Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli M.Ç.A. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.