Malatya’da feci kaza: İki otomobil peş peşe çarptı! Talihsiz yaya kurtarılamadı...

Kaza, gece saatlerinde Şehit Fevzi Mahallesi Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen, yolun karşısına geçmeye çalışan Kaan Koçer'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Koçer'e aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen otomobil de çarptı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Koçer, yapılan ilk müdahalenin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koçer, burada yaşamını yitirdi. 2 sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

