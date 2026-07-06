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Giriş Tarihi: 6.07.2026 10:46 Son Güncelleme: 6.07.2026 11:00

Malatya'da feci kaza: TIR ile otomobil çarpıştı! 3 ölü, 1 yaralı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde TIR ile otomobil birbirine girdi. Meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İHA Yaşam
Malatya’da feci kaza: TIR ile otomobil çarpıştı! 3 ölü, 1 yaralı
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Kaza, gece saatlerinde Arguvan ilçesi Morhamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede seyir halinde olan bir TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada Duygu Ecrin Koşkan (16), Ayşe Koşkan (54) ve Mustafa Koşkan (55) hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MALATYA

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Malatya'da feci kaza: TIR ile otomobil çarpıştı! 3 ölü, 1 yaralı
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