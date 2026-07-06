Malatya’da feci kaza: TIR ile otomobil çarpıştı! 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Arguvan ilçesi Morhamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede seyir halinde olan bir TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada Duygu Ecrin Koşkan (16), Ayşe Koşkan (54) ve Mustafa Koşkan (55) hayatını kaybetti.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.