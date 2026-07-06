Malatya’da feci kaza: TIR ile otomobil çarpıştı! 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Arguvan ilçesi Morhamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede seyir halinde olan bir TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada Duygu Ecrin Koşkan (16), Ayşe Koşkan (54) ve Mustafa Koşkan (55) hayatını kaybetti.